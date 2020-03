Corpo de Bombeiros de Adamantina resgata pescadores ilhados após cheia de rio

Um grupo de pescadores foi resgatado na madrugada desta segunda-feira (30) pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina após ficar ilhado em uma afluente do Rio do Peixe em Flórida Paulista.

A equipe dos Bombeiros realizou deslocamento em área rural de difícil acesso, inclusive devido as fortes chuvas que caíram sobre o município durante o domingo, guiados por um amigo dos pescadores.

Foi realizada a incursão no local e após amplo trabalho em meio à escuridão, foram localizados os quatro pescadores de 54, 19, 14 e 13 anos de idade ilhados em sem acesso à margem onde poderiam estar em segurança e seguir para o veículo.

Com técnicas de salvamento e enfrentando a forte correnteza, os Bombeiros realizaram a retirada de todos os quatro envolvidos do local colocando-os novamente em solo firme.

Eles informaram que pescavam no local desde a tarde de domingo, porém, houve uma cheia que os deixou ilhados.

Após o resgate, os pescadores foram até o veículo e posteriormente seguiram para suas casas.



ORIENTAÇÃO

O Corpo de Bombeiros, orienta para que pessoas que estejam em rios, córregos, cachoeiras e outros locais deste gênero, que quando perceberem a mudança repentina do tempo ou clima, para que se dirijam para a margem, evitando este tipo de ocorrência.

Com as cheias, a tendência é de que os rios aumentem seu volume pluviométrico e colocando as pessoas em risco de afogamento.

FOTO: Diego Fernandes / Adamantina Net