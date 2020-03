Bauru confirma o primeiro caso positivo de coronavírus

O prefeito Clodoaldo Gazzetta confirmou, durante pronunciamento em rede social, na manhã desta segunda-feira (30), o primeiro caso de coronavírus em Bauru, atestado pelo Instituto Adolfo Lutz. Casos suspeitos, aguardando resultado de exame, totalizam 108.

Segundo Gazzetta, trata-se de paciente do sexo masculino, 51 anos, que apresentou os primeiros sintomas em 20 de março, com febre, cefaleia, mialgia e mal-estar. Ele é diabético, hipertenso e com doença cardiovascular crônica. O prefeito informou ainda que a pessoa em questão está internada em estado grave em hospital particular de Bauru, além de citar que ela tem histórico de viagens a São Paulo, nos 14 dias anteriores ao aparecimento de sintomas.

Trata-se, portanto, de um caso importado. A amostra foi colhida na unidade hospitalar na qual o homem foi atendido e enviada e processada em laboratório particular de Botucatu, já credenciado pelo Instituto Adolfo Lutz e que dispõe de insumos – diferentemente de outros laboratórios locais, como o do próprio instituto, onde há falta de matéria-prima. A Prefeitura de Bauru não recebeu mais resultados de eventuais outros exames feitos pela mesma rede particular.

Neste momento, o chefe do Executivo está reunido com o Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 para discutir a compra de testes por parte do município, como fez o hospital particular onde o paciente foi atendido. Se a aquisição for efetuada, os testes serão aplicados em casos específicos, já que identificam a eventual contaminação apenas em pacientes cujos sintomas tenham aparecido oito dias antes do exame.

Gazzetta também voltou a defender que os bauruenses permaneçam em casa e considerou esta semana como decisiva no combate ao vírus. (JCNEt)