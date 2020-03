Registrada segunda morte de paciente com suspeita de coronavírus

A paciente é uma mulher, de 56 anos, que estava internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suspeita da Covid-19 e que morreu nesta sexta-feira (27).

De acordo com a VEM, a paciente era portadora de doença crônica e ainda é tratada como caso suspeito de coronavírus, já que o diagnóstico só poderá ser confirmado após o resultado dos exames por parte do Instituto Adolpho Lutz.

Esta é a segunda morte em Presidente Prudente de pacientes com suspeita de terem contraído a Covid-19. Na tarde da sexta-feira (27), a vigilância divulgou o falecimento de um homem, de 57 anos, que também sofria de doenças crônicas.

Também na tarde deste sábado (28), a Vigilância Epidemiológica Municipal divulgou um novo balanço de casos suspeitos de coronavírus na cidade. Agora, são 157 notificações da doença, entre as quais 17 já foram descartadas e outras 140 aguardam resultados de exames processados no Laboratório Central do Instituto Adolpho Lutz, em São Paulo (SP).