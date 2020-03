Homem é preso após agredir ex-companheira em Adamantina

Um homem de 31 anos foi preso na noite desta sexta-feira (27) pela Polícia Militar, em Adamantina, após agredir a ex-companheira, de 39 anos. As agressões contra a mulher ocorreram em dois momentos.

A PM foi acionada por volta das 21h40. Os policiais foram até o endereço informado onde a mulher relatou que momentos antes o ex-companheiro teria chego à sua residência aparentando embriaguez, e começou agredi-la com empurrões, segurando-a pelos braços, tentando golpeá-la com socos, e em seguida pegou uma faca e foi em sua direção, onde a vítima veio a se defender com uma tábua de carne, tirando a faca do autor, que fugiu do local.

Cerca de uma hora depois, aproximadamente, a vítima manobrava seu veículo quando o agressor apareceu e tentou agarrá-la pelo pescoço, onde a vítima fechou o vidro do carro e entrou com o veículo no quintal. O homem deu um soco e quebrou o vidro da porta do motorista. A vítima conseguiu correr e acionar a PM.

O agressor Foi localizado pelos policias em frente ao imóvel, onde recebeu voz de prisão em flagrante delito, permanecendo preso à disposição da justiça. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 2.090,00, não paga. (Siga Mais)