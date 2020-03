Um vigilante de 35 anos morreu na tarde desta quinta-feira, 26, após colidir sua moto em um poste. Ele estava internado no Hospital de Base de Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o vigilante deu entrada no hospital no mesmo dia em que o acidente aconteceu com politraumatismo grave, e foi preciso iniciar a reanimação cardiopulmonar, já que ele perdeu a consciência.

O óbito foi constatado no início da tarde. (Diario da Região)