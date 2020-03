Prefeitura libera qualquer tipo de delivery a partir de segunda-feira

Em reunião do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus da Prefeitura de Adamantina, na manhã desta sexta-feira (27), foi decidido novas regras para o funcionamento do serviço de delivery a partir da próxima semana.

O encontro foi uma solicitação das entidades do comércio local, o Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista) e ACE (Associação Comercial e Empresarial), que pediam medidas mais flexíveis para o funcionamento dos estabelecimentos de forma remota, com as portas fechadas.

Com a nova determinação, todos os tipos de entregas estão liberados a partir de segunda-feira (30), desde que obedeçam às recomendações das autoridades de saúde, como hábitos de higiene e que se evite aglomerações.

Também foi liberado o funcionamento de lojas de materiais da construção civil, além da retomada do setor – importante estímulo para economia local. As medidas devem ser publicadas ainda nesta sexta, em novo decreto do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus.

Foi decidido, ainda, a participação do Sincomercio e da ACE no grupo que define as medidas para o combate ao Covid-19 na cidade. Em relação a reabertura total do comércio, uma determinação só será tomada na próxima semana após avaliação da evolução da doença em Adamantina e região.

O restante das determinações não sofreu alterações, como a suspensão das aulas municipais. (Impacto Notícias)