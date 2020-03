Empresas do agro iniciam produção de álcool para ajudar SP no combate à COVID-19

Empresas importantes para o agronegócio paulista, como a ‘Natura &Co’ e o ‘Grupo São Martinho’, começam a produzir 250 mil litros de álcool 70% que serão doados para a Secretaria de Saúde do Estado com o objetivo de ajudar na prevenção do novo coronavírus, causador da doença COVID-19, e proteger a saúde de milhares de pacientes da rede pública.

O álcool, doado pelo ‘Grupo São Martinho’, será processado e envazado na fábrica da Natura em São Paulo. Serão 50 mil litros produzidos diariamente durante cinco dias consecutivos, distribuídos embalagens de 750 ml.

Além disso, a marca ‘Coperalcool’ também anunciou que doará 50 mil frascos de álcool em gel para instituições de segurança pública do Estado, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros.