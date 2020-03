Coronavírus interrompe tratamentos e até quimioterapia em São Paulo

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) interrompe tratamentos e tem como consequência até a paralisação de quimioterapias no estado de São Paulo.



Enquanto um homem corre risco de ficar tetraplégico no litoral, uma paciente com câncer de mama teve seu tratamento adiado por falta de medicamento na capital.



“Me ligaram e falaram que eu não faria a quimioterapia porque não tinha medicação. Nem sabiam dizer quando teria”, conta Edna Conceição Paiva, de 58 anos.



Ela descobriu um câncer de mama em setembro, mas só pôde começar o tratamento em fevereiro, quando o tumor já havia crescido em dez vezes.



“A quimio é horrível, mas é o que me mantém viva. É a minha chance de cura” (Uol)