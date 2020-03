ARTIGO: A PROVÍNCIA EM TEMPO DE BOZZO COM SEUS COISOS E COISAS…

“O estado proíbe ao indivíduo a prática de atos infratores, não porque deseje aboli-los, mas sim porque quer monopolizá-los.” (Sigmund Freud)

Sérgio Barbosa (*)

Pode-se escrever que a PROVÍNCIA continua a mesma de sempre deste ou do outro lado, todavia, sempre se pode levantar outros ocasos de um mesmo caso e ponto quase final…

Além de menos, tendo em vista os muitos BOZZOS PROVINCIANOS que continuam de um jeito ou de outro defender o que não tem defendido, entretanto, cada COISO com suas COISAS…

Não se pode esquecer que existem muitas BOZZAS neste meio de campo, tendo em vista que a MANADA é grande em todos os sentidos e patrocinada pelos milhares de FAKE NEWS diários em nome do COISO…

Porém, como sempre, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO neste velho tempo novo para fazer a diferença em todas as áreas, tendo em vista que o PAÍS DO FAZ DE CONTRA faz anos que está andando pra trás…

Também, depois do GOLPE com o VAMPIRO e sua quadrilha de assalto, bem como, os fatos e outros desencontros que ocorreram nos outros anos em nome disto ou daquilo, só podia dar no que deu…

Na PROVÍNCIA tudo parece ser o que não é, assim, dizem, “caminha a humanidade” de um lado para o outro em busca daquilo que não existe, porém, neste cenário provinciano tudo pode acontecer para todos os lados de um mesmo lado…

Outro COISO de mesmo COISO é que as eleições municipais estão se aproximando para muitos nomes como pré-candidatos, haja vista os interesses nada simbólicos do tal Grupo dominante em tempo de pós-globalização midiática…

E depois, o PODER continua sendo o PODER pelo PODER em todas as áreas deste PAÍS DO FAZ DE CONTA, portanto, “ser ou não ser, eis a questão?” afirmou o pensador do outro tempo do tempo…

Todos/as os/as provincianos/as estão de um jeito ou de outro atrelado aos desmandos dos dominadores que assumiram as diretrizes das Organizações em nome dos seus interesses individuais ou familiares…

A repressão continua ocorrendo por meio da OPRESSÃO CAMUFLADA deste PODER PROVINCIANO que se coloca acima de tudo e de todos em benefício dos seus interesses…

Mesmo assim, cada qual do seu jeito de SER ou ESTAR deve se colocar acima destes desencontros na PROVÍNCIA, se possível buscando alternativas para uma aproximação com o mesmo objetivo coletivo em nome da PROVÍNCIA…

___________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.