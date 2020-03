Sincomércio e ACE solicitam apoio da Câmara para que sejam revistas regras de fechamento do comércio

Em reunião realizada nesta quinta-feira (26), nas dependências do Grupo Impacto em Adamantina, os presidentes do Sincomércio Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei, e da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Luis Henrique Sgobbi Mortari, entregaram ofício solicitando o apoio da Câmara de Adamantina junto ao Poder Executivo para que sejam revistas as medidas referentes ao enfretamento do Coronavírus.

Além dos presidentes das entidades de classe comercial, participaram da reunião o presidente da Câmara, Eder Ruete, vereadores Paulo Cervelheira, Acácio Rocha e Alcio Ikeda Júnior.

O pedido, abrange em sua maior parte as atividades comerciais, onde de acordo com ambos os representes da classe comercial e empresarial, já existem empresários sofrendo os reflexos da proibição do funcionamento das empresas.

Os presidentes do Sincomércio e ACE, relataram preocupação diária dos empresários e comerciantes quanto à situação de fechamento do comércio, que irá levar fatalmente ao fechamento de estabelecimentos e grande número de desemprego.

No documento é solicitada a permissão de que o comércio possa funcionar com portas fechadas, sem acesso ao público, sem aglomeração e adotando todos os cuidados necessários com a saúde e o atendimento aos clientes via delivery.

Confira o conteúdo da reunião e a opinião dos participantes no vídeo abaixo.