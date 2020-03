COI quer anunciar Olimpíadas entre julho e agosto de 2021 em até um mês

Dois dias após definir o adiamento das Olimpíadas de Tóquio para 2021, na última terça-feira, o Comitê Olímpico Internacional (COI) trabalha agora com a ideia de, em até um mês, anunciar as novas datas dos Jogos Olímpicos. Uma força-tarefa criada pela entidade espera que o megaevento ocorra entre julho e agosto de 2021, exatamente um ano depois do período original. A informação é do jornal japonês Yomiuri Shimbun e foi confirmada pelo inglês The Telegraph.

– Nós queremos fechar as datas em quatro semanas mais ou menos – afirmou John Coates, chefe da comissão de coordenação dos Jogos Olímpicos de Tóquio e membro do COI.

Também presidente do Comitê Olímpico Australiano, Coates disse que as novas datas para as Olimpíadas vão ser marcadas mesmo que ocorram conflitos com o Mundial de Esportes Aquáticos, programado para ocorrer entre o dias 16 de julho e 1 de agosto de 2021, em Fukuoka, também no Japão, e o Mundial de atletismo, que será entre 6 e 15 de agosto do ano que vem, em Eugene, nos Estados Unidos.

A previsão de Tóquio 20202 era de que 11 mil atletas, de pelo menos 204 países, disputassem os Jogos, distribuídos por 33 esportes. Se não bastasse esse contingente de pessoas, o COI e o Comitê Organizador do Japão tinham por estimativa que as provas recebessem até cinco milhões de espectadores de todo o mundo, nos 43 locais de disputas.

Yoshiro Mori, ex-primeiro ministro e atual presidente do Comitê Organizador Tóquio 2020 falou dos desafios que o Japão irá enfrentar para a realização dos Jogos em uma data diferente.

– Em suma, o que estamos trabalhando há sete anos chegou a um ponto crítico quando estava prestes a começar. E agora temos que reconstruí-lo novamente. Vamos ter que remontar em seis meses o que fizemos em sete anos, por isso será difícil. Tomar decisões sem problemas será crucial – disse Mori.

Fonte: Globoesporte.com