UNIMED ADAMANTINA promove campanha de vacinação contra a gripe

Pensando nos cuidados e no bem-estar dos seus conveniados e da população de Adamantina e região, a Unimed Adamantina deu início à campanha de vacinação contra gripe com o tema “Não dê carona para a gripe, nessa luta você é protagonista”. Com vacinas acelulares, a Uniclínica da Unimed Adamantina, proporciona menos efeitos colaterais e proteção ampliada ao imunizado.

Além disso, a versão tetravalente da vacina protege contra os vírus: H1N1, H3N2, Influenza B, Victoria e o tipo B Yamagata. Previna-se e também imunize quem você ama contra a gripe. A Unimed Adamantina oferece as vacinas para toda a população e para os seus beneficiários com preços especiais.

Maiores informações podem ser obtidas através dos telefones: (18) 3521-4621 e 99680-7986 ou na Clínica Unimed na Avenida Rio Branco, 297 com atendimento das 8h às 17h30.