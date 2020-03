Secretaria de Saúde de Adamantina informa mais dois casos suspeitos de Coronavírus registrados

A Secretaria de Saúde de Adamantina informa nesta quarta-feira (25), mais dois casos registrados como suspeitos do novo COVID-19. Já foram coletados os exames das duas pessoas, sendo elas, um morador de Lucélia internado em isolamento na Santa Casa de Adamantina e um médico da Secretaria de Saúde, que se encontra em isolamento domiciliar.

Com isso Adamantina se encontra com dois casos suspeitos de COVID-19, além do primeiro caso registrado de um morador de Lucélia. Os exames serão encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz.

O primeiro caso surgiu no domingo (22), o paciente tem 31 anos, sexo masculino e segue internado em isolamento na Santa Casa do Município. Os testes foram encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz.

A Secretaria de Saúde recomenda:

– Fique em casa, evite sair sem necessidade e evite aglomerações;

– Lavar bem as mãos por 20 segundos com Água e sabão e, utilizar álcool em gel quando não há torneira e sabão por perto;

– Cobrir o nariz e boca com o braço quando for tossir ou espirrar;

– Evite tocar o rosto com as mãos, principalmente olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos pessoais;

– Em casos de sintomas como tosse seca, espirros frequentes, febre e/ou dificuldade respiratória ligar para a Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Números de telefone das ESFs e UBS para contato em caso de sintomas do Novo Coronavírus:

CENTRO DE SAÚDE: Tel (18) 3502-3145

UBS NOVE DE JULHO / ESF Centro / ESF Vila Industrial: Tel (18) 3522-5084

UBS VILA JARDIM / ESF Vila Jardim / ESF Vila Jamil / ESF Jardim Brasil: Tel (18) 3522-8041

ESF JARDIM ADAMANTINA: Tel (18) 3522-4574

ESF Dorigo: Tel (18) 3521-3536

UBS Vila Cicma: Tel (18) 3502-3149

ESF Cecap: Tel (18) 3522-5023

UBS Mário Covas / ESF Mario Covas I / ESF Mario Covas II: Tel (18) 3522-2619