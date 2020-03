Prefeitura inicia trabalhos de pulverização com hipoclorito de sódio em estabelecimentos com circulação de pessoas

A Prefeitura do Município de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, irá iniciar nesta quinta-feira (26), o trabalho de higienização com hipoclorito de sódio nas calçadas (área externa) de estabelecimentos com atendimento ao público mantido.

O trabalho será realizado uma vez por dia a partir das 5h da manhã em estabelecimentos onde o atendimento presencial ao munícipe é necessário, como: supermercados, farmácias, conveniências e similares (listados no decreto N°6.111, Artigo 2°).



A medida foi adotada a fim de higienizar os locais e diminuir o risco de transmissão do novo Coronavírus prevenindo, desta forma, para que o munícipe não leve o vírus, caso instalado em seus sapatos, para dentro do estabelecimento ou, até mesmo, para dentro de sua casa. Essa medida está sendo tomada em cidades do Estado de São Paulo e se mostra eficaz na prevenção da propagação do novo Coronavírus.

Outra recomendação, caso seja necessária a saída do munícipe de casa, é deixar os sapatos do lado de fora para lavagem posterior, evitando assim a contaminação do chão de sua residência.

Números de telefone das ESFs e UBS para contato em caso de sintomas do Novo Coronavírus:

CENTRO DE SAÚDE: Tel (18) 3502-3145

UBS NOVE DE JULHO / ESF Centro / ESF Vila Industrial: Tel (18) 3522-5084

UBS VILA JARDIM / ESF Vila Jardim / ESF Vila Jamil / ESF Jardim Brasil: Tel (18) 3522-8041

ESF JARDIM ADAMANTINA: Tel (18) 3522-4574

ESF Dorigo: Tel (18) 3521-3536

UBS Vila Cicma: Tel (18) 3502-3149

ESF Cecap: Tel (18) 3522-5023

UBS Mário Covas / ESF Mario Covas I / ESF Mario Covas II: Tel (18) 3522-2619

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Jornalista Ludhmila Jorge