Motoristas suspeitos de racha que resultou em morte estavam acima da velocidade permitida, aponta laudo

Um laudo do Instituto de Criminalística do Paraná apontou que os motoristas suspeitos de matar um homem, de 34 anos, durante um racha na Avenida das Torres, em Curitiba, estavam dirigindo acima da velocidade permitida no trecho no momento do acidente.

De acordo com o documento de terça-feira (24), o trecho tem velocidade máxima de 70 km/h, e um deles estava a 126 km/h e o outro dirigia a 82,98 km/h.

A batida aconteceu na madrugada de 13 de março, e câmeras de segurança flagraram o momento do acidente.

De acordo com a Polícia Militar, dois carros trafegavam em alta velocidade pela avenida quando um deles bateu em um terceiro veículo, que colidiu contra um poste.

O motorista do carro atingido foi socorrido em estado grave, com ferimentos na cabeça, e morreu no hospital. O condutor do carro que atingiu o veículo da vítima foi preso em flagrante no momento da batida.

Segundo o delegado Edgar Santana, o motorista vai responder por homicídio qualificado por embriaguez ao volante. Ele pagou fiança de R$ 10 mil e deixou a prisão.

O condutor do outro carro suspeito de praticar o racha foi preso na sequência por dirigir embriagado, mas também pagou fiança e foi liberado. (G1 Paraná)