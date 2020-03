Ladrão ‘encosta’ revólver na barriga de frentista e rouba posto de combustíveis em Dracena

A polícia registrou, na madrugada desta quarta-feira (25), um roubo a um posto de combustíveis, em Dracena. Dinheiro foi levado do local após o bandido, armado, render o frentista de 47 anos. O caso é investigado.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima contou que trabalha no posto de combustível e durante a madrugada um homem, usando moletom e uma touca, entrou no pátio. Acreditando ser um cliente, o frentista foi ao encontro do indivíduo, momento em que ele sacou de um revólver e anunciou o assalto.

Durante o roubo, o ladrão ainda teria dito para o frentista se deitar no chão. De início, a vítima se negou e então o autor “encostou” o revólver na sua barriga.

O frentista se deitou no chão e o ladrão pegou R$ 80 que estavam no bolso.

Em seguida, o ladrão fugiu.

G1 Prudente