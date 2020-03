Governo de SP oferece 18 mil vagas para cursos rápidos e gratuitos do programa Via Rápida Virtual

Com oportunidade de estudar sem sair de casa, os interessados terão acesso às aulas de qualificação profissional na modalidade de Ensino à Distância (EAD) em áreas de gestão e tecnologia de informação

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 18 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Via Rápida Virtual. Essa é uma boa alternativa para estudar e aprender algo novo durante o período de recomendação de isolamento social no enfrentamento ao coronavírus (COVID-19). As inscrições e as aulas são realizadas de forma online, no modelo de Ensino à Distância (EAD), sem que o interessado precise sair de casa.

São quatro cursos de curta duração (80 horas), em áreas de gestão e tecnologia de informação, oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp): Gestão Administrativa; Planejamento Empresarial; Lógica de Programação e Banco de Dados. As inscrições têm início na próxima quinta-feira (26) e podem ser realizadas até o dia 5 de abril através do site www.viarapida.sp.gov.br.

Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no Estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão de início no dia 13 de abril e os cursos virtuais deverão ser concluídos em até dois meses. Para receber o certificado, o aluno deve completar a carga horária completa do curso virtual.

Sobre o Via Rápida

O Via Rápida atua na qualificação e formação profissional dos participantes, preparando a população que está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho ou abrir o seu próprio negócio. O programa busca, ainda, aprofundar os conhecimentos de cada atividade profissional e apresentar as tendências mais recentes de cada área de atuação aos participantes, de forma a ampliar suas alternativas de emprego e geração de renda.

Sobre a Univesp

Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Entre seus principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza e as universidades USP, Unesp, Unicamp. Os cursos da instituição são realizados em ambiente virtual, que garante a interação do estudante com o tutor, além de disponibilizar videoaulas, bibliotecas digitais e os conteúdos pedagógicos.

