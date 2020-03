Paciente com suspeita de Coronavírus segue internado, nenhum outro caso foi registrado

O estado do paciente é estável, resultado de exames devem sair em até 30 dias



Diante dos inúmeros boatos e notícias que circularam nos últimos dias, mais especialmente nesta terça-feira (24), com a divulgação de um áudio que deixou Adamantina e região em pânico, a reportagem do Adamantina Net entrou em contato com o secretário de Saúde, Gustavo Rufino Taniguchi, que falou mais sobre o caso tranquilizando a população.

“Estamos vivendo um período muito delicado, porém, a situação em Adamantina, continua com um caso suspeito cujo paciente está em isolamento e sob os cuidados médicos na Santa Casa de Misericórdia e nenhum outro caso suspeito ou com sintomas que se assemelhassem ao Coronavírus foi notificado até o momento”, informou.

Questionado sobre os exames e o estado de saúde em que se encontra o paciente de 31 anos de idade, divulgado como suspeito (VEJA AQUI), o secretário informou que é estável e que os exames devem sair em até 30 dias confirmando ou descartando a doença.

“É momento de nos unirmos e tomarmos muito cuidado com a disseminação de falsas notícias, boatos e informações que não sejam oficiais. Isso coloca em pânico a população e pode gerar prejuízos incalculáveis”, frisou Gustavo.

Vale destacar que as equipes de saúde seguem trabalhando dentro das normas da Organização Mundial de Saúde e Vigilância Epidemiológica.

A reportagem do Adamantina Net continua acompanhando o caso e também o estágio da doença na Cidade Joia e região.



FOTO: Adamantina Net