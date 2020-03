Secretaria de Saúde prepara oito equipes para aplicação domiciliar de vacinas em idosos

A Secretaria de Saúde do Município de Adamantina informa que a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza acontecerá a partir desta segunda-feira (23) e segue até o dia 23 de maio de 2020.

Devido a pandemia do COVID-19, as vacinas serão destinadas apenas para as pessoas com mais de 65 anos. Com isso, as Unidades Básicas de Saúde não estarão realizando as aplicações. A Secretaria prepara oito equipes para atender os idosos em suas residências para a aplicação das vacinas, não sendo necessário se encaminhar para as UBSs e ESFs.

