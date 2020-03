Prefeitura divulga decreto sobre medicamentos Oseltamivir (Tamiflu), Hidroxicloroquina e Azitromicina

Nesta sexta-feira (20), a Prefeitura de Adamantina anunciou novas medidas sobre os medicamentos: Oseltamivir (Tamiflu), Hidróxido de Cloroquina e Azitromicina, disponibilizados pelos estabelecimentos farmacêuticos comerciais do município. Conforme o decreto N° 6.113, de 20 de março de 2020, fica decretado:

Artigo 1º As farmácias que possuem em seus estoques os medicamentos infra elencados, deverão reservá-los para uso exclusivo da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina e Secretaria Municipal de Saúde, por prazo indeterminado, a fim de atender eventual situação de calamidade pública em saúde:

Oseltamivir (Tamiflu);

Hidroxicloroquina;

Azitromicina.

Parágrafo único. A venda dos medicamentos supra está suspensa, ressalvados casos excepcionais.

Artigo 2º O descumprimento destas medidas sujeita o estabelecimento ou o responsável à multa de 300 UFM por dia de descumprimento, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, cumuladas com a interdição parcial ou total da atividade e cassação do alvará.

Artigo 3º Cabe à Secretaria Municipal de Saúde acompanhar o cumprimento deste decreto.

Artigo 4º As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.

O decreto entra em vigor na data de sua publicação. Para acessar o decreto completo entre no link: http://www.adamantina.sp.gov.br/?pag=T0dRPU9EZz1PR009T1RnPQ==&id=2876&idtipolei=7

Números de telefone das ESFs e UBS para contato em caso de sintomas do Novo Coronavírus:

CENTRO DE SAÚDE: Tel (18) 3502-3130

UBS NOVE DE JULHO

ESF Centro / ESF Vila Industrial: Tel (18) 3522-5084

UBS VILA JARDIM

ESF Vila Jardim / ESF Vila Jamil / ESF Jardim Brasil: Tel (18) 3522-8041

ESF JARDIM ADAMANTINA: Tel (18) 3522-4574

ESF Dorigo: Tel (18) 3521-3536

UBS Vila Cicma: Tel (18) 3502-3174

ESF Cecap: Tel (18) 3522-5023

UBS Mário Covas

ESF Mario Covas I / ESF Mario Covas II: Tel (18) 3522-2619

