ARTIGO: O Coronavírus está impactando somente a saúde?

Um breve relato sobre os impactos causados pelo Coronavírus

***

“O medo é a maior das doenças, pois paralisa o corpo e a mente.”

Desconhecido

***

Nesta última semana fomos pegos novamente de surpresa, desta vez pelo tal do “coronavírus” (Covid-19). Como já fora veiculado nos diversos meios daqui e dali, diversas secretarias de educação, incluindo a do Estado de São Paulo, optaram pela gradual suspensão das aulas nas escolas das redes públicas.

Pois bem, já vivenciamos algo “parecido” a alguns anos atrás, mais precisamente em 2009. Provavelmente você se lembrará do “H1N1” e toda aquela situação desconfortável por ele causada. Naquela época, as aulas também foram suspensas e tudo mais. No entanto, o que está causando tanto assombro reside no fato de que a taxa média de contaminação do Coronavírus é cerca de 70% maior do que o H1N1.

Como já se sabe, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou no último dia 11, o status de contaminação do Covid-19, para pandemia. Isto não se deve ao fato da letalidade na mesma, mas devido à disseminação geográfica desse vírus, que ao todo já afeta mais de 115 países.

Mas, como estamos realmente? Quantos casos confirmados? Bom, segundo dados do Ministério da Saúde, publicados em 14/03/2020 no G1: O Brasil tem 121 casos de coronavírus, segundo relatório do Ministério da Saúde. São 1.496 casos suspeitos, em 13 Estados, 72% dos casos estão em São Paulo e no Rio de Janeiro e 1.413 casos descartados.

Como já vimos, tal pandemia não afetou somente o cenário da saúde mundial, mas também gerou inúmeros “quebras” nas bolsas internacionais. E claro, isso tem muito reflexo por aqui também. Só para se ter uma ideia isso afeta toda uma “cadeia produtiva”, viagens são canceladas, fábricas e centros comerciais também, o que de certa forma reduz o consumo e consequentemente aumenta o temor em relação a futuros investimentos. O que de certa forma, acabe impactando os diversos cenários econômicos, o que inclui as bolsas de valores.

Enfim, o que se sabe é que o tal do Coronavírus, está por aí e está afetando a tudo e a todos. E como será daqui para frente? Ainda não sabemos! Então, sigamos as recomendações dos Órgãos Oficiais (esqueçam as Fake News), afinal todo cuidado é pouco nos atuais Tempos Obscuros da Era da Pós-Globalização.

Tiago Rafael dos Santos Alves

Professor, Historiador e Gestor Ambiental

Membro Correspondente da ACL e AMLJF

[email protected]