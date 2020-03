Acidente grave com caminhão e 12 veículos deixa mortos em Belo Horizonte

Ao menos três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um caminhão e 12 veículos na tarde de hoje no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h para atender a ocorrência.

Segundo a corporação, o caminhão carregado de terra perdeu o controle no Anel Rodoviário e atingiu duas carretas, carros e motocicletas.

Nove viaturas dos Bombeiros, carros da Polícia Militar Rodoviária e a ambulância do Samu auxiliaram na ocorrência. O helicóptero Pegasus foi acionado para o transporte das vítimas até o Hospital João XVIII.

“Foram confirmados três óbitos, podendo chegar a confirmação de um quarto. E mais duas vítimas socorridas com maior gravidade pelo helicóptero Pegasus”, informou a capitão Layla Brunella, da PM. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Segundo a oficial, ainda não se sabe como o motorista perdeu o controle.

“Estamos fazendo o cerco no local e aguardando a perícia, rabecão e estudando a dinâmica do acidente. As informações ainda são preliminares”, disse a capitão.

Fonte: uol.com.br