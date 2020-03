Vereadores propõem construção de quadra anexa ao Ginásio e se dispõem a ajudar buscar recurso

Os vereadores Dinha Santos Gil e Aguinaldo Galvão, ambos do DE (Democratas) apresentaram na última sessão ordinária da Câmara Municipal a Indicação nº 114/20 propuseram a implantação de uma quadra no espaço vazio anexo ao Ginásio de Esportes ‘Paulo Camargo’.

“Solicitamos a elaboração de projeto para a construção de uma quadra de apoio para prática de vários esportes, principalmente os praticados pela Terceira Idade”, dizem os autores na propositura.



A Indicação passou pelo plenário do Poder Legislativo e foi encaminhada ao Executivo para análise e possível atendimento. Além de fazer o pedido, no uso da palavra durante a sessão, Dinha justificou a necessidade da nova quadra que atenderia em especial os esportistas da Terceira Idade do município e se ofereceu à Administração Municipal para juntos buscarem o recurso que ajudaria a viabilizar a construção.

“Estou à disposição para trabalharmos em parceria, ir atrás dos nossos deputados, e tentar tornar este sonho realidade”, completou.