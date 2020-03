Santa Casa recebe novos equipamentos

No começo deste mês, a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina recebeu novos equipamentos.

De acordo com o administrador do hospital, Frei Mateus, foram recebidos um cardioversor, dois eletrocardiógrafos, dois monitores e uma mesa cirúrgica elétrica completa. A previsão é que outros equipamentos sejam destinados ao hospital, todos adquiridos por meio de emenda parlamentar viabilizada pelo exDeputado Federal, Ricardo Bentinho, que destinou o montante de R$ 500 mil à Santa Casa de Adamantina, no período em que exerceu, como suplente, o mandato de Deputado Federal, entre 2016 e 2017.



Desde o ano passado a Santa Cada de Adamantina tem investido em equipamentos e também na melhoria do prédio para melhor atender a população adamantinense e da região.

Desta forma foram vários equipamentos apresentados nos últimos meses e as obras de reforma e modernização prosseguem em pleno andamento e outros projetos devem ser implementados no decorrer deste ano.

A direção da Santa Casa destacou que os novos equipamentos garantirão melhor qualidade no atendimento á comunidade local e regional.