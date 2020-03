Prefeitura anuncia medidas de entrada e permanência de visitantes de detentos em Adamantina

A Prefeitura do Município de Adamantina informa novas medidas adotadas para a prevenção sobre o Coronavírus (COVID-19). Conforme o decreto Nº 6.109, de 20 de março de 2020 dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, bem como sobre recomendações ao setor privado.

Considerando: estudos que demonstram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para contenção da disseminação da COVID-19; a reunião realizada entre os diversos órgãos municipais visando a adoção de medidas no âmbito municipal, ainda que o município não tenha nenhum caso da doença notificado; o grande número de presídios no entorno do Município de Adamantina; as notícias de suspeita de contaminação de um detento, seguem as medidas:

Fica proibido, a partir de 20 de março de 2020, a entrada e permanência (hospedagem) no Município de Adamantina de visitantes de detentos;

Fica proibida a entrada de ônibus e outros veículos que fazem o transporte de visitantes aos detentos;

As medidas previstas neste decreto poderão ser avaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município;

O decreto entra em vigor na data de sua publicação. Para acessar o decreto completo entre no link: http://www.adamantina.sp.gov.br/?pag=T0dRPU9EZz1PR009T1RnPQ==&id=2869&idtipolei=7

Números de telefone das ESFs e UBS para contato em caso de sintomas do Novo Coronavírus:

CENTRO DE SAÚDE: Tel (18) 3502-3130

UBS NOVE DE JULHO

ESF Centro / ESF Vila Industrial: Tel (18) 3522-5084

UBS VILA JARDIM

ESF Vila Jardim / ESF Vila Jamil / ESF Jardim Brasil: Tel (18) 3522-8041

ESF JARDIM ADAMANTINA: Tel (18) 3522-4574

ESF Dorigo: Tel (18) 3521-3536

UBS Vila Cicma: Tel (18) 3502-3174

ESF Cecap: Tel (18) 3522-5023

UBS Mário Covas

ESF Mario Covas I / ESF Mario Covas II: Tel (18) 3522-2619

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Jornalista Ludhmila Jorge