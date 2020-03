Estado suspende atendimento presencial em serviços públicos não essenciais em SP

Nesta sexta-feira (20), o Governador João Doria determinou a suspensão do atendimento presencial de todas as atividades e serviços públicos que não são considerados essenciais. A decisão abrange todas as regiões do Estado de São Paulo.

A medida começa a valer a partir deste sábado (21) e inclui parques, equipamentos esportivos, cursos de qualificação, escritórios regionais e serviços como Poupatempo, Detran.SP, Junta Comercial (Jucesp) e unidades de atendimento da Sabesp.

“As pessoas não devem ficar preocupadas. O atendimento à população será normal, por serviços online, inclusive com plantões. Não será interrompido, apenas deixará de ser presencial. Teremos estrutura para o atendimento correto, sereno e prestativo à população”, salientou Doria.

Atendimento online

A suspensão faz parte do enfrentamento ao novo coronavírus e evitará aglomerações. Os serviços presenciais permanecerão fechados até 30 de abril. O atendimento à distância está mantido nos sites, e-mails e telefones de Poupatempo, Detran.SP, Jucesp e Sabesp.

Áreas de lazer também serão impactadas pela nova medida. Serão fechados o Zoológico e o ZooSafari, localizados na capital, além das 102 unidades de conservação e todos os parques estaduais (confira lista abaixo). A medida também vale para equipamentos esportivos administrados pelo Estado.

O Governador ainda determinou a paralisação temporária de cursos presenciais de qualificação do Via Rápida e do Novotec. Os 15 escritórios regionais da Secretaria de Desenvolvimento Regional em todo Estado também serão fechados.

Equipamentos e serviços públicos estaduais com atividades suspensas

*Poupatempo

*Detran.SP

*Sabesp

*Jucesp

*Zoológico

*ZooSafari

*Cursos presenciais de qualificação do Via Rápida e Novotec

*Escritórios regionais da Secretaria de Desenvolvimento Regional

*Equipamentos esportivos estaduais: Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães (Ibirapuera), Vila Olímpica Mário Covas, Centro Recreativo e Esportivo de Campinas (Cerecamp) e Complexo Desportivo Baby Barioni.

*Parques estaduais: Água Branca, Alberto Lofgren, Belém, Biacica, Candido Portinari, Chácara da Baronesa, Engenheiro Goulart, Gabriel Chucre, Guarapiranga, Horto Florestal, Jacuí, Jequitibá, da Juventude, Ecológico do Tietê, Helena, Várzea do Embu-Guaçu, Villa-Lobos, Pomar Urbano e Jardim Botânico.

*102 Unidades de Conservação Estaduais: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/unidades-de-conservacao/

Do Portal do Governo