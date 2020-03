Alunos de Enfermagem e Farmácia participam de extensão na empresa Yes

No último dia 05, os alunos dos cursos de Enfermagem e Farmácia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, participaram da reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (CIPAT) à convite da empresa de biotecnologia em nutrição animalYes Sinergy, localizada em Lucélia/SP, uma das cidades em que se situa as plantas de produção.

Na oportunidade, os funcionários assistiram a palestras sobre prevenção a acidente de trabalho e, ao mesmo tempo, receberam serviços de promoção à saúde, como aferição de pressão arterial, determinação de glicemia capilar, higienização das mãos, informações sobre uso racional de medicamentos e automedicação e determinação do Índice de Massa Corporal (IMC).



Os coordenadores dos cursos de Enfermageme de Farmácia, respectivamente Profa. Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli e Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha,destacaram a importância da integração multiprofissional e das ações sociais com a população.

De acordo com o professor Bruno, a interação precoce entre os diversos cursos da UniFAI, especialmente os da área da saúde, reforça os ensinamentos em sala de aula “do papel da equipe multiprofissional na promoção e prevenção à saúde”.

A Profa.Dezolina ressaltou ainda a importância dos serviços prestados à comunidade. “Inserir os nossos alunos no contato com a sociedade, criar pilares sólidos na humanização dos diversos serviços à saúde, formando assim profissionais éticos, compromissados e zelosos com seu paciente”, disse.

Acoordenadora do UniFAI-Social, Prof.ª Esp. Claudia Maria Garcia Lopes Molina, avaliou positivamente a ação. “É importantíssimo os nossos discentes terem a oportunidade de colocar em prática o conhecimento da teoria, onde dá a oportunidade para que eles se sintam mais seguros no momento em que estiverem para entrar no concorrente mercado de trabalho”, finalizou.

Por Priscila Caldeira / Colaborou: Prof. Bruno Ambrósio da Rocha