Prefeitura contrata empresa para obras de revitalização do Parque Caldeira

No final do mês de fevereiro foi finalizada pela Prefeitura de Adamantina o processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução de obras de revitalização do Parque Caldeira. A licitação, teve como vencedora a empresa Construlix – Construção, Indústria, Comércio e Serviços Ltda, no valor de R$ 226.678,39. A empresa é de Adamantina já realizou diversas obras em Adamantina e região.

Para a execução desta obra foi celebrado convênio entre o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Adamantina, através de emenda destinada pelo Deputado Estadual Ed Thomas (PSB), no valor de R$ 200 mil.



Desta forma haverá ainda uma contrapartida da Prefeitura de Adamantina na execução da obra no valor de R$ 26. 678,39.

O prefeito Márcio Cardim afirmou que as obras devem ser iniciadas o mais breve possível. “A obra deixará o Parque Caldeira em melhores condições de receber a comunidade diariamente e por esta razão agradecemos o deputado Ed Thomas por viabilizar os recursos”, afirmou o prefeito Márcio Cardim.