PESQUEIRO TUCURUVI: Ampla estrutura em pesca, lazer e alimentação

O Pesqueiro Tucuruvi tem ampla estrutura para recepcionar os clientes de Adamantina e região contando com diversas opções em alimentação, pesca e lazer para todas as idades.

Localizado no Bairro Tucuruvi, às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), o pesqueiro está sempre recebendo peixes em seus tanques e manutenção permanente para garantir aos amantes da pescaria horas agradáveis e tranquilidade.



Seu cardápio agrada todos os paladares, com porções diversas, pratos especiais, a peixada que é diferenciada e aos finais de semana o delicioso almoço que é sucesso.

Com ambiente que dispõe de ar puro e contato com a natureza, o Pesqueiro Tucuruvi conta com uma das maiores estruturas em meio às empresas do mesmo segmento.

A grande novidade do Pesqueiro Tucuruvi é o “redário”, com redes na área arborizada para o descanso dos clientes e que podem ser desfrutadas após o almoço garantindo o descanso e o relaxamento dos clientes.

Seus proprietários e colaboradores trabalham sempre visando o bem-estar e a satisfação dos clientes e agradecem a preferência.