Chapa eleita do DCE se apresenta e dá boas-vindas aos alunos da UniFAI

O Diretório Central de Estudantes (DCE) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) apresentou no mês passado a nova diretoria eleita para a gestão 2019/2020.

Foram eleitos e empossados em dezembro de 2019 os alunos Fernanda Chain, de Medicina (presidente), Lorise Donadelli, de Medicina (vice-presidente), Henrique Myai, de Medicina (coordenação geral), Henrique Botton, de Pós-Graduação (assessoria administrativa), Amanda Punha, de Medicina (assessoria financeira), Beatriz Ito, de Medicina (assessoria de extensão) e Eduardo Ferracini, de Medicina (assessoria humanística).

No início do Ano Letivo 2020, os integrantes da nova diretoria recepcionaram os alunos calouros e veteranos para a retomada das atividades acadêmicas na Instituição.



“O DCE é uma entidade que visa atender demandas de todos os cursos do Centro Universitário, a entidade é uma representatividade dos alunos da Instituição como um todo. Sendo assim, buscamos compor a nova diretoria com um grupo de alunos engajados, além dos assessores que são alunos regularmente matriculados também em outros cursos, dessa forma podemos de forma ampla atender demandas dos cursos de todas as áreas e períodos, alcançando assim o que todos do grupo aspiram que é o bem-estar e sustentabilidade no Ensino. Um de nossos objetivos é a ampliação dos projetos de Extensão”, disse o assessor humanístico, Eduardo Ferracini.

O DCE

O Diretório Central de Estudantes (DCE) é uma entidade estudantil que representa todos os discentes de uma Instituição de Ensino Superior (IES) e tem por objetivo representar os direitos desses estudantes.

Além disso, por meio do DCE, os universitários da UniFAI podem se relacionar com a União Estadual dos Estudantes (UEE-SP) e com a União Nacional dos Estudantes (UNE) que, além de lutar pelos direitos dos acadêmicos, também levanta bandeiras como as da educação, da política, da cultura, da juventude, da diversidade, dos movimentos sociais, do meio ambiente e das questões urbanas.

Historicamente, o movimento estudantil se organiza em entidades representativas como Diretórios Acadêmicos (DAs, que representam alunos de um determinado curso específico), Centros Acadêmicos (CAs, que representam alunos de cursos de uma determinada área de atuação), Diretórios Centrais (DCEs, que representam alunos de uma determinada instituição), além das uniões estaduais de estudantes e executivas nacionais de cursos.

Por Daniel Torres

Colaborou: Eduardo Ferracini