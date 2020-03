Alunos de Medicina participam de chamada nacional do Ministério da Saúde

Sob orientação do Prof. Dr. Joel Carlos Lastoria, os alunos Eduardo Ferracini e Fernanda Chain, do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), participaram de chamada nacional do Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, ligada à Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS), para comunicação da prevenção da doença para divulgação nos meios de radiodifusão do país.

O conteúdo aborda tema livre relacionado à sífilis, como por exemplo prevenção, tratamento, diagnóstico, com foco nos públicos-alvo de jovens, gestantes ou parcerias sexuais. “Foram observadas na produção dos conteúdos as prioridades transversais da Opas/OMS. As propostas foram realizadas em conjunto com o professor orientador e a produção do conteúdo contou com a parceria dos estúdios da Rádio Cultura FM”, explicou Eduardo Ferracini.

A avaliação da ação é feita em três fases: análise de aptidão das propostas, classificação e avaliação pelo júri de formadores de opinião. Serão observados os critérios de clareza e qualidade da informação, inovação e criatividade e abordagem de temas transversais.

“A proposta dos alunos foi aprovada na análise de aptidão da proposta e segue para as próximas fases do concurso. Os conteúdos selecionados serão veiculados em rádios públicas, universitárias, web rádios e rádios comunitárias, de alcance nacional, estadual e municipal”, concluiu Ferracini.

Por Daniel Torres

Colaborou: Eduardo Ferracini