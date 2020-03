ZONA AZUL: Além do aumento no valor, IAMA quer ampliar o serviço para novos trechos

O IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina) que é o administrador do sistema Zona Azul desde 1997, está com várias reivindicações. Além de lutar pelo aumento do preço do cartão da Zona Azul e pela manutenção da entidade, o IAMA também busca novos trechos para realizar a cobrança.

Segundo o presidente do IAMA Adevalter Longuini, as solicitações são dos comerciantes, que buscam maior rotatividade em quadras próximas ao comércio central, mas que ainda não contam com o serviço. “Já solicitei que fizessem abaixo-assinado para agregar na reivindicação. E, caso aumente as áreas, serão novos funcionários contratados”, afirma.



Os novos trechos são: avenida Santo Antônio (quadra atrás da Matriz de Santo Antônio), rua Deputado Salles Filho (quadra próxima ao Pátio da Feira), rua Osvaldo Cruz (entre a alameda Dr. Armando Salles de Oliveira e avenida Capitão José Antônio de Oliveira) e na alameda Dr. Armando Salles de Oliveira (quadra debaixo do antigo cinema).

Atualmente são 23 quadras com o serviço na área central de Adamantina. Atualmente são 21 funcionários no serviço da Zona Azul em Adamantina, que recebem salário de acordo com a categoria, cesta básica e ganho por produtividade.