Velórios têm limite de 10 pessoas por sala

Como forma de combate ao coronavírus, os velórios de Jundiaí (SP) estão restritos ao limite máximo de 10 pessoas por sala. A nova regra começou a valer na noite de terça-feira (17).

De acordo com o diretor do Serviço Funerário Municipal de Jundiaí, Silvio Ermani, também estão proibidas aglomerações de visitantes pelas áreas internas e externas dos velórios.

Além disso, nestes espaços serão divulgadas orientações quanto a se evitar contatos físicos como apertos de mão, abraços e beijos.

Outra orientação que está sendo repassada às famílias é quanto ao tempo do velório, além do direcionamento para que seja feito no período diurno, se possível.

“Até o momento, estamos seguindo o prazo limite de 24 horas de duração após o óbito. Mas, cientes de que a situação pode mudar em função de uma alteração no estado de alerta do município, já estamos recomendando que se pratique um tempo menor dos velórios”, explica o diretor.

Sorocaba

Em Sorocaba (SP), os velórios também adotaram medidas para prevenir a propagação do coronavírus entre os visitantes. Confira:

Ossel – Disponibilizou álcool em gel para os visitantes, mas não há restrições no número de pessoas nas salas. Funcionários que trabalham com o público agora usam máscaras e as equipes estão reduzidas.

Ofebas – Já disponibilizava o álcool em gel para os visitantes e agora está reforçando as orientações preventivas.

Pax – Disponibilizou álcool em gel para os visitantes. Durante os velórios, está mantendo janelas e portas abertas para circulação do ar. Houve alterações também nos horários de funcionários.

A Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo) informou que estudos estão sendo feitos para traçar novos procedimentos para visitação aos cemitérios municipais, como redução nos horários, entre outras recomendações. (G1)