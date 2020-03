Prefeitura de Adamantina Informa: Aulas da rede municipal de educação estarão suspensas a partir do dia 23 de março

A Prefeitura do Município de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação informa: Conforme a recomendação do Governo do Estado de São Paulo as aulas do ensino municipal estarão suspensas a partir de segunda-feira (23).

As aulas estarão suspensas nas EMEI’s Ciclo I, nas EMEI’s Ciclo II e nas EMEF’s. A decisão da dispensa das aulas se deve a proliferação do novo Coronavírus no Brasil. Durante esta semana serão repassadas orientações aos alunos sobre higiene e cuidados. Os pais serão previamente notificados.

