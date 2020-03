Mulher é presa pela Polícia Rodoviária com 20 kg de maconha em tijolos em Adamantina

Uma mulher de 40 anos de idade foi presa no início da noite desta quarta-feira (18), pela Polícia Rodoviária – Base Operacional de Adamantina pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Segundo a Polícia Rodoviária, ela era passageira de um ônibus que ia de Campo Grande/MS para Goiânia/GO que foi abordado na Base Operacional localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – SP 294, em Adamantina, e durante vistoria no interior do coletivo, sentada na poltrona de número 13, passou a apresentar nervosismo exagerado no momento da aproximação dos agentes.

Vistoriadas as bagagens que estavam em posse da passageira, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao verificarem as malas da mesma no bagageiro do ônibus, os policiais encontraram 20 kg de maconha divididos em tijolos.

Presa em flagrante, a mulher foi levada para o Plantão Policial onde a ocorrência segue sendo apresentada devendo a mesma permanecer à disposição da Justiça.

ASSISTA AO VÍDEO DESTA OCORRÊNCIA