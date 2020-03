Iniciadas obras de revitalização no campo do Jardim Brasil

A Prefeitura de Adamantina fará uma série de melhorias para revitalização de cinco praças esportivas do município, com trabalho executado pelas Secretarias de Obras, de Planejamento, de Agricultura e de Esportes.

O primeiro local a receber as obras é o campo do Jardim Brasil, que estava interditado e onde serão implantados dois campos de futebol médio, pista de atletismo, academia ao ar livre e uma quadra de areia, além de iluminação pública.



Também receberão investimentos o campo do Marroco e as praças do Bela Vista, do Parque do Sol e do Jardim Adamantina.

A solicitação das melhorias foi feita diretamente ao prefeito Márcio Cardim pelo secretário de Esportes, Ronaldo Dutra ‘Tuiuiú’.

Desde 2017 a Administração Municipal assumiu a tarefa de revitalizar e recuperar as praças esportivas do município, que estavam interditas e abandonadas. Até agora, diversas dela já foram devolvidas para os esportistas e população.

Segundo Cardim, tudo isso só foi possível graças ao apoio do Poder judiciário, através do juiz de Direito, Dr. Fábio Sola, que empregou os reeducandos do CPP (Centro de Progressão Penitenciaria) de Pacaembu para execução dos trabalhos.

“Foram reformadas e revitalizadas: o Ginásio de Esportes Paulo Camargo, Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, Campo de Malha e Bocha, Quadra do Projeto Asa, Quadras de Areia no Parque dos no Pioneiros, Quadra de Areia José Parrila, Academias ao Ar Livre, além da conquista da Pista de Skate e Quadra de Futebol Society de Grama Sintética em breve a construção da quadra poliesportiva no Parque dos Pioneiros, com banheiros e arquibancadas”, completou Tuiuiú.