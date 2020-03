Governo determina fechamento de shoppings e academias na Grande SP para conter avanço do coronavírus

O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (18) o fechamento de todos os shoppings centers da capital paulista e da região metropolitana de São Paulo para deter a propagação do coronavírus. Os shoppings tem até a próxima segunda-feira (23) para fechar as portas. O fechamento deve durar até o dia 30 de abril. A medida não se aplica a shoppings do interior e do litoral, apenas da Grande São Paulo.

“Todos os shoppings centers deverão ser fechados até o dia 23 de março. Ou seja, ao longo desses dias de amanhã, dia 19, até o dia 23 de março os shoppings deverão ser fechados por razões sanitárias e proteção aos seus funcionários, aos seus profissionais e obviamente às pessoas. O fechamento determinado até 30 de abril”, disse o governador. De acordo com ele, o fechamento pode ser gradual, mas deve ocorrer até a próxima segunda-feira.

Academias de ginástica na Grande SP também devem ter as operações encerradas até o próximo domingo (22), disse o governador em entrevista coletiva. O governador destaca ainda que aglomerações em praias e clubes não são recomendadas e que idosos devem evitar sair de casa.

“Não é recomendável aglomerações. A nossa recomendação é: evitem aglomerações”, disse João Doria. “O bom senso e a prudência cabem a cada cidadão. São medidas estabelecidas, decididas e fundamentadas, baseadas em informações que chegam da área médica e sanitária.”

Em relação ao fechamento de shoppings e academias, a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado destacou que a medida foi discutida com entidades do setor.

“Essa medida foi muito dialogada com o setor e foi entendido que a prioridade é o bem estar das pessoas. O mais importante é evitar aglomerações. O foco é termos o combate ao coronavírus. Foi um trabalho dialogado e planejado para que seja feito sem pânico e priorizando o bem estar da população e o bem estar dos profissionais que trabalham nestes espaços”, disse Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do estado.

Após o término da coletiva, a Secretária de Desenvolvimento Econômico contraria o que foi dito pelo governador e disse, em nota, que “o Governo de São Paulo recomenda o fechamento dos shoppings da capital e da Grande SP a partir da próxima segunda-feira (23). Não é uma determinação”.

Shoppings vão cumprir determinação

Apesar do Palácio dos Bandeirantes dizer que a medida é uma orientação para o setor, por meio de nota a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (ALSHOP) informou que irá cumprir integralmente a determinação dos governos estaduais quanto ao fechamento dos shoppings até o dia 30 de abril.

A entidade informa que reduziu as taxas de condomínio com os lojistas para tentar ajudar o segmento durante o período de fechamento.

“A associação acompanha o desdobramento atenta a esta situação dos mais de 40.000 associados em todo o país. Já anunciamos a redução da taxa do condomínio e agora, com o fechamento temporário, teremos uma condição diferente destas taxas que estamos negociando”, diz a nota da entidade.

A ALSHOP também afirmou também que, conjuntamente com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), busca junto aos governos federal e estadual a redução e isenção de impostos, e ajuda financeira para que os empresários possam manter a empregabilidade dos colaboradores durante o período de crise.

“Esperamos com estas medidas poder aliviar esta situação, que esperamos ser temporária, evitando que o coronavírus se espalhe, para retomarmos o nosso cotidiano”, afirmou.

Na coletiva desta quarta-feira, o governo de São Paulo também anunciou a ampliação da entrega de medicamentos de alto custo de um para três meses para 830 mil pacientes em todo o estado.

Também devem estar fechadas, a partir da semana que vem, todas as escolas públicas de São Paulo. A suspensão gradual das aulas teve início na última segunda-feira (16). Escolas particulares também foram orientadas a fechar as portas.

Linha de crédito

O Governo de SP anunciou ainda o lançamento de uma linha de crédito especial para empresas dos setores de turismo, economia criativa e comércio. O valor total do crédito já disponível para os empresários do estado é de R$ 500 milhões através do Banco do Povo Paulista.

“Hoje anunciamos mais R$ 375 milhões para conter os efeitos nocivos [do coronavírus] na economia de São Paulo. Com esta decisão, nos estamos alcançando R$ 500 milhões”, disse Doria.

Além disso, o governo determinou ainda que o fluxo de visitantes em unidades do Detran e Poupatempo seja limitado, para evitar aglomerações.

Outra medida anunciada nesta quarta-feira é fruto de uma parceria com empresas de telefone. Segundo o governador João Doria, 15 milhões de pessoas serão alvo de disparos de SMS gratuitos sobre condutas e procedimentos sugeridos para evitar a propagação do novo coronavírus a partir desta quinta-feira (19).

“O governo de São Paulo selou uma parceria com as operadoras de telefonia celular, isso é um fato importante e relevante, com a Vivo, com a TIM e com a Claro para disparos de SMS gratuitamente para toda a base de clientes do estado de São Paulo. São 15 milhões de pessoas que serão atingidas imediatamente com informações precisas e atualizadas sobre condutas, procedimentos, limitações e recomendações de saúde pública.”

