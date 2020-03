Polícia Militar realiza 11ª edição da Operação Interior Mais Seguro

A Polícia Militar desencadeia, desde 5h desta terça-feira (17), a 11ª edição da Operação Interior Mais Seguro em todo o Estado, nas regiões em que há áreas rurais, com a finalidade de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime em São Paulo.

As ações especiais não têm hora para se encerrar. A iniciativa tem mobilização de 12.829 policiais militares, com o emprego de 5.807 viaturas e onze helicópteros, distribuídos em 1.262 pontos. As equipes estarão em locais estratégicos nas áreas rurais.

Além do policiamento preventivo, também atuarão com foco em receber das comunidades rurais informações que apontem melhorias da segurança local bem como os policiais militares serão agentes estimuladores do Programa Vizinhança Solidária. (Governo do Estado de São Paulo)