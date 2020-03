Doria à CNN: Eu me arrependo de ter votado no Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), seguiu o exemplo da deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) e disse nesta segunda-feira, 16, que se arrepende de seu voto em Jair Bolsonaro em 2018. “Me arrependo, sim”, disse Doria, em entrevista à CNN. “Eu não tenho compromisso com o erro. Se erros foram cometidos, inclusive por mim, eu tenho obrigação de corrigir”, falou o tucano.

“Eu sigo o caminho das pessoas de bom senso e de equilíbrio, não vou seguir endossando um presidente da República que afronta o Judiciário, que afronta a liberdade imprensa, que não administra o que deveria administrar. Eu condeno e lamento que o presidente da República do Brasil dê maus exemplos aos brasileiros”, argumentou o governador.

Doria voltou a criticar a postura do presidente da República em meio à crise com o coronavírus. Olhando para a Câmara, o governador paulista deu uma “bronca” em Bolsonaro: “Presidente, acorde! O senhor foi eleito para ser presidente do Brasil. Administre o Brasil. Estamos vivendo uma crise gravíssima, não é hora de fazer chacota, não é hora de intimidar governadores”.

Falando em defesa dos governadores, o tucano cobrou respeito de Bolsonaro na lida com chefes das unidades federativas. Doria disse lamentar “que um presidente da República queira ridicularizar os governadores que estão trabalhando” para conter o alastramento do coronavírus. Segundo o governador de São Paulo, há uma “dissintonia” entre Bolsonaro e a realidade.

Perguntado se teria sido eleito governador em 2018 sem colar na campanha de Bolsonaro – Doria encampou o “BolsoDoria” no segundo turno das eleições -, o tucano fez menção da expressiva votação que recebeu em 2016 para a Prefeitura de São Paulo e disse que “não faz futurologia”.

