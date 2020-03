Cinco pessoas ficam feridas em capotamento na SP-294

No início da noite deste domingo o condutor de um veículo Corola trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido Tupã para Herculândia, quando ao se aproximar da curva da AABB, devido a chuva que caia no momento perdeu o controle da direção, saindo da pista e vindo a capotar.

No veículo estavam 5 pessoas, entre adultos e crianças, e todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Tupã para a Santa Casa, com ferimentos aparentemente leves. Foi necessário apoio de ambulâncias de Tupã e Herculândia para transporte das vítimas.

Os agentes do DER auxiliaram na sinalização do local e a Polícia Militar Rodoviária registrou o boletim de ocorrência.

REPORTAGEM E FOTOS: Diego Pereira – Mais Tupã!