Cerimônia do Jaleco marca recepção dos alunos da Turma 6 de Medicina

Cerca de 70 alunos participaram da solenidade organizada pelo Centro Acadêmico Dr. César Marinho (CADCM) no último dia 7

A Turma 6 do curso de Medicina foi recepcionada na Cerimônia do Jaleco dia 07, no auditório Miguel Reale, Câmpus II, do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). Participaram cerca de 70 alunos.

Organizada pelo Centro Acadêmico Dr. César Marinho (CADCM), em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão (Proext) e a Pró-Reitoria de Ensino (ProEns), a solenidade marca as boas-vindas dos alunos no curso.

O coordenador, Prof. Dr. Miguel Ângelo De Marchi, e o reitor da instituição, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva, se apresentaram durante a celebração. Na oportunidade também foi proferida uma palestra motivacional com o oftalmologista Renato Cardin, docente da graduação. A Associação Atlética Acadêmica de Medicina 3 de Agosto (AAAMIIIA) se apresentou e fez a doação de um brinde.



Conforme afirma o coordenador do curso de medicina, “além de simbolizar o médico do ponto de vista profissional”, o jaleco também é peça fundamental para as aulas práticas de Anatomia, Fisiologia, Bioquímica, Semiologia, e a anamnese.

“O jaleco representa a vestimenta que o futuro médico vai se apresentar junto ao seu paciente. Mostra a higiene e o cuidado com o controle de infecções. O jaleco e o estetoscópio simbolizam, respectivamente, a atividade e o exame médico. A solenidade representa o ingresso no curso de Medicina, no qual serão desenvolvidas ações em que serão priorizadas a saúde física, mental, corporal e até espiritual do paciente e que, no futuro, vai utilizar instrumentos para exames para um bom diagnóstico e um tratamento”, ressalta o Prof. Dr. Miguel Ângelo.

A diretora de comunicação do CADCM, aluna do 3º ano do curso, Mariellen Bernini Amorim, destaca a organização do evento: “Os pais ficaram encantados com a estrutura e toda receptividade que tivemos com os calouros”.

O reitor finaliza: “Foi com muita alegria que demos as boas-vindas aos alunos de medicina. A cerimônia do jaleco tem como foco acolher os novos acadêmicos e seus familiares. Foi um momento muito bonito e emocionante para todos que estiveram ali. Estamos trabalhando para que o curso de Medicina seja de excelência e referência em nosso Centro Universitário e em nosso país, como outros cursos que já temos”.

Por Priscila Caldeira