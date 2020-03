Após uma semana, Polícia Militar recupera relógio e corrente furtados em Adamantina

No domingo (15), uma equipe da Polícia Militar teve o conhecimento de que um relógio e uma corrente de pescoço, ambos femininos, produtos de furto de uma residência de Adamantina, fato ocorrido na noite do último dia 07, estaria em posse de um indivíduo morador do bairro Jardim Europa.

Em patrulhamento pelo referido bairro, os policiais militares se depararam com o autor, um homem de 44 anos, cuja características eram as informadas na denúncia.

Realizado abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Indagado sobre os objetos, confirmou que comprou os produtos de um indivíduo desconhecido, pagando o valor de R$ 200,00, mas que esses objetos estariam com um amigo.

Ao se deslocar até a chácara onde estariam os objetos e em contato com um homem, morador do local, disse que o autor tentou vender para ele um relógio e uma corrente de pescoço pelo valor de R$ 1.500,00, mas como não mostrou interesse, então pediu para que guardasse e se caso soubesse de alguma pessoa interessada era para entrar em contato com ele.

Em seguida foi até a parte de trás de um piquete e voltou com uma sacola plástica na cor amarela e retirou de seu interior um pote plástico transparente com um embrulho de papel na cor branca, contendo o relógio e a corrente de pescoço e uma anotação com os valores de R$ 1.000,00 o relógio e R$ 2.400,00 a corrente.

Os objetos foram reconhecidos pela vítima como sendo os objetos furtados de sua residência.

Diante das circunstâncias foi dada voz de prisão ao autor pelo cometimento do crime de receptação, sendo apreendido os objetos. (FONTE: Life FM)