Presidente da Câmara Edinho Ruete deve trocar o DEM pelo PV nos próximos dias

Nossa reportagem obteve a informação esta semana que o presidente da Câmara Municipal de Adamantina, vereador Eder Ruete deve ser mais uma baixa no DEM (Democratas) para a sucessão municipal deste ano.

O vereador Acácio Rocha já havia confirmado que deixará o DEM e ingressará em outro partido, já que é pré-candidato a prefeito.



Já Edinho Ruete deve trocar o DEM pelo PV, conforme vem sendo especulado nos bastidores políticos de Adamantina nos últimos meses.

De acordo com informações obtidas pela reportagem a direção do PV oficializou o convite a Edinho Ruete com o aval dos deputados Reinaldo Alguz e Enrico Misasi, que o presidente da Câmara Municipal é bastante ligado.

Edinho Ruete não oficializou a sua posição, porém pessoas próximas confirmam que a decisão está tomada e deve ser oficializada nos próximos dias.

JANELA

Teve início no último dia 5 de março, a janela partidária, conforme informações disponibilizadas no site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP). Desta forma, vereadores que neste ano pretendam disputar a eleição para o mesmo cargo ou o de prefeito podem mudar de partido sem sofrer punições. O prazo vai até 3 de abril, seis meses antes do pleito.

A Resolução nº 23.606/2019, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estabelece que neste período a mudança de legenda constitui uma justa causa, não gerando perda do mandato.