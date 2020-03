Prefeitura do Município de Adamantina realiza reunião para medidas protetivas contra o COVID-19

Nesta segunda-feira (16), a Prefeitura de Adamantina realizou reunião para discussão quanto a prevenção ao Corona Vírus (COVID-19). A reunião contou com a presença do Prefeito do município, os 13 secretários e profissionais da rede de saúde municipal, que participaram de capacitação oferecida pela DRADS de Marília na última sexta feira.

No encontro foram discutidas as medidas protetivas que o município deverá tomar para a prevenção de proliferação do vírus no município.



Uma das pautas foi a recomendação dos órgãos superiores de saúde que ao manifestar qualquer sintoma o munícipe deve entrar em contato, pelo telefone, com a sua Unidade Básica de Saúde. Os profissionais irão orientar quanto ao diagnóstico e eventuais procedimentos para tratamento.

Outras medidas estão sob análise da secretaria de assuntos jurídicos e serão divulgadas em coletiva de imprensa que acontecerá nesta terça feira na sala de reuniões do 5º andar.

Conforme o decreto nº 6.104, de 16 de março de 2020, dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações no setor privado municipal.

Link do decreto:

http://www.adamantina.sp.gov.br/?pag=T0dRPU9EZz1PR009T1RnPQ==&id=2863&idtipolei=7

Os sintomas do Coronavírus se assemelham com uma gripe: tosse seca, espirros freqüentes e febre. Nos casos mais graves, os infectados apresentam falta de ar. O grupo de maior risco de contágio do vírus são as pessoas com mais de 60 anos.

As principais recomendações são: lave as mãos com água e sabão e use álcool em gel, cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir, evite aglomerações, mantenha os ambientes bem ventilados, não compartilhe objetos pessoais e em casos de apresentar sintomas, entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Até a presente data Adamantina não apresenta casos suspeitos da doença.

Números de telefone para contato:

CENTRO DE SAÚDE: Tel (18) 3502-3130

UBS NOVE DE JULHO

ESF Centro / ESF Vila Industrial: Tel (18) 3522-5084

UBS VILA JARDIM

ESF Vila Jardim / ESF Vila Jamil / ESF Jardim Brasil: Tel (18) 3522-8041

ESF JARDIM ADAMANTINA: Tel (18) 3522-4574

ESF Dorigo: Tel (18) 3521-3536

UBS Vila Cicma: Tel (18) 3502-3174

ESF Cecap: Tel (18) 3522-5023

UBS Mário Covas

ESF Mario Covas I / ESF Mario Covas II: Tel (18) 3522-2619