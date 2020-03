Novo Tracker: veja os preços e detalhes de todas as versões do SUV da GM

Acabou o mistério e um dos lançamentos mais aguardados do ano teve seus detalhes revelados. O totalmente novo Chevrolet Tracker chega com preços agressivos e tem chance de brigar pelas primeiras posições do mercado com T-Cross e Renegade. O SUV compacto da GM tem duas opções de motorização turbo e parte de R$ 82 mil na versão 1.0 com câmbio manual. A Chevrolet vai oferecer ainda a versão exclusiva para o público PCD que parte de R$ 69.990 com motor 1.0 turbo e transmissão automática.

A versão de entrada para o varejo tem motor 1.0 turboflex de 116 cv e câmbio manual de seis marchas. Ele parte com seis airbags, rodas de alumínio de 16 polegadas, controles de estabilidade e tração, central multimídia Mylink de 8 polegadas com Android Auto e Apple Carplay e conectividade Chevrolet Wi-Fi.

O Tracker LT custa R$ 89.900 e tem o mesmo motor 1.0 turbo só que acoplado à transmissão automática de seis velocidades. Além dos equipamentos da versão de entrada, ele ganha grade frontal com detalhes cromados, maçanetas e retrovisores (elétricos) pintados na cor do veículo, entrada e partida sem chave (Easy Entry) e sistema Start/Stop.

As demais versões têm o novo motor 1.2 turboflex de 133 cv e 21,4 kgfm de torque sempre com transmissão AT6. A primeira tem os mesmos equipamentos da Turbo MT e custa R$ 90.500.

A LTZ 1.2 soma os equipamentos da versão LT 1.0 e acrescenta rodas de alumínio de 17 polegadas, rack de teto na cor prata, câmera de ré, alerta de ponto cego, sensores de chuva e crepuscular, volante e bancos com revestimento “híbrido” com tecido e o que a Chevrolet chama de “revestimento premium”.

Já a versão topo de linha, a Premier, chega com nível de equipamento acima da média do segmento, o que se reflete no preço de R$ 112 mil. Além dos equipamentos da LTZ, ela acrescenta painel digital TFT colorido de 3,5 polegadas, alerta de colisão frontal, faróis e lanternas em LED, frisos externos e maçanetas internas cromadas, ar-condicionado digital, carregador de celular Wireless, Easy Park (sistema de estacionamento automático), espelho retrovisor eletrocrômico, teto solar panorâmico com abertura elétrica, frenagem automática de emergência em baixa velocidade e bancos com “revestimento premium”.

O lançamento do novo Tracker será realizado nesta semana, caso não seja cancelado como todos os outros eventos automotivos. O modelo já está nas lojas, mas ainda não aparece no configurador do site da Chevrolet.

