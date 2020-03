Homem é esfaqueado no pescoço durante tentativa de homicídio

Um homem de 37 anos foi vítima de tentativa de homicídio neste domingo (15) no Jardim Petrópolis, em Tupi Paulista. Ele sofreu ferimentos causados por uma faca. Um rapaz de 22 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito de cometer o crime.

A PM foi acionada pelo Pronto Atendimento Médico Municipal, pois um homem foi levado ao local após ser esfaqueado na região do pescoço e braço. A vítima estava desacordada e com muito sangramento.

Em contato com a médica, a PM foi informada que a vítima deu entrada com ferimentos profundos causados por uma de faca na região do pescoço, no lado esquerdo, e que o ferimento tinha aproximadamente 10 centímetros de extensão. Também havia uma lesão no braço esquerdo, com aproximadamente 16 centímetros de extensão.

A vítima apresentava choque hemorrágico, perdendo muito sangue, com risco iminente de morte, e foi levada à Emergência. Foram realizados os procedimentos necessários e foi estabilizado o estado de saúde dele.

Na unidade de saúde também foi feito contato com a esposa da vítima, que apontou dois indivíduos. Foram realizadas buscas pelos suspeitos e, após minutos, os policiais obtiveram êxito em localizá-los. De acordo com a PM, de imediato o rapaz de 22 anos confessou o crime.

Questionado sobre a arma utilizada no crime, o suspeito disse que, ao chegar em sua casa, lavou a faca e a escondeu entre a laje e o telhado. O objeto foi localizado e apreendido.

O rapaz recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu preso à disposição da Justiça por tentativa de homicídio. (FOTO: Polícia Militar / REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente)