CORONAVÍRUS: UNIFAI instala comitê e anuncia novas medidas

Diante das novas diretrizes do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo por meio do Decreto Estadual nº 64.862 de 13 de março de 2020, sobre as medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio do novo coronavírus (Covid-19) no Estado de São Paulo, o Comitê Covid-19 do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) informa:

As aulas presenciais, teóricas e aulas práticas, de todos os cursos da Instituição estão suspensas a partir de 17 de março de 2020, mantendo-se excepcionalmente as atividades de estágio do curso de Enfermagem e Internato do curso Medicina que podem contribuir para a contenção da pandemia;

Fica definido que todas as segundas-feiras, às 16 horas, será emitido e disponibilizado um boletim informativo pelo Comitê Covid-19 UniFAI no site do Centro Universitário (www.unifai.com.br);

As atividades nas Clínicas de Nutrição (Nutriclínica) e Odontologia, no Serviço Escola de Educação Física (Academia) e todos os estágios curriculares dos Departamentos de Biológicas, Exatas e Humanas estão suspensos, exceto a Clínica de Fisioterapia (Fisioclínica), que manterá suas atividades;

Já a Clínica de Psicologia (NupFAI) manterá atendimento apenas de urgência;

Atividades administrativas desenvolvidas por colaboradores concursados, terceirizados, oriundos de processo seletivo e de processos de estágio devem ser mantidos, com a adoção das medidas de limpeza e higienização;

Os afastamentos do trabalho de pessoas acima de 60 anos e/ou portadores de comorbidades serão avaliados semanalmente quanto à permanência ou não nos serviços;

Todos os eventos da Instituição, formaturas, solenidades, semanas acadêmicas, e eventos externos nas dependências da UniFAI estão suspensos;

Sobre os processos seletivos para estagiários, as inscrições serão mantidas, porém, um novo cronograma de seleção será divulgado quando do retorno normal das atividades;

Todas as reuniões presenciais, incluindo as de órgãos colegiados, núcleo docente estruturante, ligas acadêmicas, atléticas, centros acadêmicos de cursos e Empresa Júnior Inova FAI devem ser suspensas priorizando-se os encontros por sistemas de videoconferência e outras ferramentas para comunicação a distância;

Todos os estudantes, intercambistas e trabalhadores (professores, pesquisadores e técnico-administrativos) caso apresentem febre, tosse ou dispneia (falta de ar) devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Para informações atualizadas sobre a Covid-19 e os esforços empreendidos para controlar o avanço da pandemia, consulte os seguintes sites oficiais:

● Organização Mundial da Saúde (OMS)

(https://www.who.int/ emergencies/diseases/novel- coronavirus-2019);

● Ministério da Saúde

(https://www.saude.gov.br/ saude-de-a-z/coronavirus);

● e Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

(http://www.saude.sp.gov.br/ ses/perfil/cidadao/homepage/ destaques/perguntas-e- respostas-tire-suas-duvidas- sobre-o-novo-coronavirus).

Todas as recomendações podem ser revistas em qualquer tempo em face da modificação do cenário global, nacional e regional da pandemia, bem como das determinações e orientações das autoridades sanitárias.

No caso de dúvidas, envie um e-mail para [email protected].