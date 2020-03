Brasil tem 234 casos confirmados de novo coronavírus e transmissão comunitária em 3 estados

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda (16) novo balanço dos casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil: são 234 casos. Além disso, o balanço tem os seguintes destaques:

234 casos confirmados, eram 200 no domingo

2.064 casos suspeitos

1.624 casos descartados

26 casos de transmissão comunitária (DF, SP e Rio)

18 pessoas estão hospitalizadas (7% do total)

São 152 casos confirmados em São Paulo e 31 no Rio de Janeiro. Ao todo, 15 estados e o Distrito Federal têm casos confirmados. Atualmente, a idade média dos infectados é de 40 anos.

Transmissão comunitária

O balanço acrescentou nesta segunda-feira o Distrito Federal entre as cidades com casos de transmissão comunitária, que é aquela verificada quando as autoridades de saúde não conseguem rastrear a origem da infecção. O status já era verificado em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Há no Brasil 26 casos de transmissão comunitária, o que representa 12% do total de infectados. São oito casos no Rio de Janeiro, 13 em São Paulo e 5 no Distrito Federal.

O balanço aponta que 54% dos casos são importados e 34%, transmissão local.

Situação no mundo

Os números de casos e de mortes por Covid-19 fora do território chinês já ultrapassaram os registrados na própria China, afirmou o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta segunda-feira (16).

Segundo monitoramento da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, foram registradas, em todo o mundo, 7.074 mortes pela doença. Dessas, 3.217 ocorreram na China.

