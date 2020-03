UniFAI suspende aulas à partir desta segunda-feira

A Reitoria do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) decidiu suspender as aulas de todos os cursos da Instituição excepcionalmente nesta segunda-feira, 16 de março. Estarão mantidas apenas as atividades práticas de Internato e estágios da área da Saúde em hospitais e unidades de atendimento, além do expediente administrativo em todos os câmpus.

Na manhã desta segunda-feira a Reitoria se reunirá com os pró-reitores e chefes de departamentos de cursos para debater as medidas a serem tomadas ao longo da semana e seus impactos no calendário acadêmico.

A decisão se dá a fim de atender as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo nos esforços de conter a expansão dos contágios do novo coronavírus (Covid-19).

É importante ressaltar que não há, até o momento, nenhuma informação sobre casos suspeitos de contaminação por Covid-19 entre alunos, docentes e/ou servidores do Centro Universitário. Ainda assim, ações como essa, seguidas de medidas básicas de higiene pessoal, segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), se fazem necessárias para evitar a disseminação dessa e de outras doenças similares.