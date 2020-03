Uma pessoa morre e três ficam feridas em acidente com carro, moto e carroça

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outras três feridas na noite deste sábado (14) na SPA-147/563 (rodovia sem denominação), em Monte Castelo. A ocorrência envolveu um carro, uma carroça e uma motocicleta.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o carro transitava no sentido Tupi Paulista – Monte Castelo, quando bateu frontalmente com a carroça, que seguia pela contramão de direção.

Em seguida, a motocicleta, que transitava no sentido Tupi Paulista – Monte Castelo, bateu na carroça que ficou sobre a pista após a colisão com o automóvel.

O motorista do carro, de 34 anos e morador em Monte Castelo, morreu no local do acidente, segundo a polícia.

Os ocupantes da carroça, um homem de 51 e outro de 53 anos, tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para receber atendimento médico na Santa Casa de Tupi Paulista.

Já a condutora da motocicleta, uma mulher de 26 anos moradora de Monte Castelo, teve ferimentos leves. Ela também foi encaminhada para o hospital em Tupi Paulista.

Conforme a polícia, a condutora da motocicleta realizou o teste do bafômetro, que não constatou concentração de álcool no organismo.

O carro e a motocicleta possuíam placas de Monte Castelo.

A rodovia não precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência. Além da polícia, equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também prestaram auxílio no local. (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente)